Beşiktaş

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş , 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş , toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.



2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş , İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı.



- Çaykur Rizespor 12 maçtır kazanamıyor



Çaykur Rizespor, Beşiktaş 'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor.



Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.



- İstanbul'daki maçlar



İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş 'ın üstünlüğü bulunuyor.



Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 11'ini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.



Beşiktaş 'ın İstanbul'da attığı 32 gole, Karadeniz ekibi 14 golle karşılık verdi.



Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 8 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 3, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.



- Beşiktaş 'a tarihi yenilgiyi tattırdı



Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.



Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş 'ın, 60. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara





, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaağırlayacak.Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.KariusGökhanVidaNecipCanerAtibaMedelQuaresmaOğuzhanBabelLoveGökhanOrhanSaadaneBrabecMehmetAli ÇamdalıPetrucciRobin YalçınSüleymanBoldrinVedat MuricSiyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak.Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.Son dönemde aldığı sonuçların yanı sıra taraftar tepkisiyle zor günler yaşayan Beşiktaş, karşılaşmada moral arayacak.Süper Lig ve Avrupa'da yaptığı son 6 maçta sadece bir kez kazanabilen, iki beraberlik, üç yenilgi alan siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmada oyuncular taraftar tepkisiyle karşı karşıya kaldı.Kulüp yönetimi de tepkilerden nasibini alırken, taraftarlar sadece teknik direktör Şenol Güneş ile oyuncular Gökhan Gönül ve Gary Medel'e destek verdi.Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Jeremain Lens, karşılaşmada forma giyemeyecek.Lens, bu sezon Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.Beşiktaş'ta önemli oyuncuların sakatlığı da teknik heyeti sıkıntıya düşürdü.Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan Adem Ljajic'in yanı sıra Pepe, bu nedenle Göztepe ve Genk karşılaşmalarında forma giyemedi.Genk ile yapılan maçta sakatlanan Tolgay Arslan ise mücadelede oynayamayacak.Uzun süreli sakatlığını atlatan Adriano Correia'nın takımla çalışması teknik heyetin tesellisi oldu.Beşiktaş'ta Caner Erkin, Gary Medel ve Ricardo Quaresma ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Üçer sarı kartları bulunan bu üç oyuncu karşılaşmada da kart görürse Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.