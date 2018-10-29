Beşiktaş Rizespor maçı İZLE, CANLI Beşiktaş Rizespor maçı burada

Beşiktaş Rizespor maçı canlı şifresiz izlemek için ne yapmak gerekiyor, Vodafone Park'ta oynanan maç kaç kaç, gibi soruların cevapları haberimizde...

Beşiktaş Rizespor canlı şifresiz izle! Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geliyor.

İşte Beşiktaş Rizespor maçından son dakika detayları...



BEŞİKTAŞ RİZESPOR CANLI TIKLAYIN







BEŞİKTAŞ RİZESPOR BJK TV MAÇI CANLI ANLATIM YAYINI















BEŞİKTAŞ RİZESPOR BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI









BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Beşiktaş XI: Karius, Adriano, Roco, Vida, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love



Ç.Rizespor XI: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, Muriqi



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Rizespor karşısına çıkıyor. iddaa risk yönetimi, "Beşiktaş'ın ilk yarı kazanır" oranını sırasıyla şu şekilde yükseltti;



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— Sporx (@sporx) October 29, 2018 Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 10. hafta Ç. Rizespor maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/hESxTf31mi



— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 29, 2018 MAÇ KADROMUZ... pic.twitter.com/E9efVjfmGZ



— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) October 29, 2018 BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



beİN Sports nasıl izlenir? beİN Sports abonesi nasıl olur, fiyatlar ne kadar?



Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak







Bein sports izlemek için abone olmalısınız abone olmak için tıklayın





beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.



Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.



13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.



Tarihçe

2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.

2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.

2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.

2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.

2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.

2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.

2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.

2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.

2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.

2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.

2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.

2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.

Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.



Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar

beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.

beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.

beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 1

Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 1

Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.



Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.



beIN SPORTS 2

Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 2

Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 3

Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 3

Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 4

Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.



BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.



BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DA 17 MAÇIN 11'İNİ KAZANDI



İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 11'ini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 32 gole, Karadeniz ekibi 14 golle karşılık verdi. Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 8 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 3, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.



RİZESPOR, BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI



Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 60. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.



BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI VODAFONE PARK'TA OYNANIYOR







BEŞİKTAŞ MORAL PEŞİNDE



Son dönemde aldığı sonuçların yanı sıra taraftar tepkisiyle zor günler yaşayan Beşiktaş, 29 Ekim Pazartesi günkü karşılaşmada moral arayacak. Süper Lig ve Avrupa'da yaptığı son 6 maçta sadece bir kez kazanabilen, iki beraberlik, üç yenilgi alan siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmada oyuncular taraftar tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Kulüp yönetimi de tepkilerden nasibini alırken, taraftarlar sadece teknik direktör Şenol Güneş ile oyuncular Gökhan Gönül ve Gary Medel'e destek verdi.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇINDA SÜRPRİZ



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Ryan Babel'in yerine Mustafa Pektemek'i tercih etti. Hollandalı futbolcunun yerine kadroya alınan Mustafa Pektemek bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'e alındı. Öte yandan Şenol Güneş sağ kanatta Gökhan Gönül - Quaresma ikilisine yer verirken, sarı kart sınırında bulunan Medel'in yerine Oğuzhan Özyakup - Atiba ikilisini sahaya sürdü.



BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN OĞUZHAN ÖZYAKUP HAZIRLIĞI



Beşiktaş tribünlerinin, Genk maçında gösterdiği sert tepkinin bugün son bulması bekleniyor. Haftanın en çok konuşulan konularından biri olarak gösterilen oyunculara yönelik protestoların yerine, taraftarın bu kez takımı bağırlarına basacağı ifade edildi. Özellikle Oğuzhan Özyakup'a gösterilen tepki, gündemin en çok konuşulan maddelerinden biri olurken, tribünler başta bu oyuncu olmak üzere tüm takıma Çaykur Rizespor maçında destek verecek. Beşiktaş taraftarlarına ait sosyal medya hesaplarında bu durum ifade edilirken, siyah-beyazlıların en büyük taraftar grubu Çarşı da, attığı bir tweetle, deyim yerindeyse kenetlenme mesajı verdi. Oğuzhan Özyakup'un bir görselini paylaşan Çarşı, "Ölüm olsa dönemeyiz bu yoldan; Canım feda olsun sana Beşiktaş. İnanıyoruz kaptan" sözlerine yer verdi.



ŞENOL GÜNEŞ: ARTIK AYAĞA KALKMA ZAMANI



Ligde son iki maçından bir puan çıkaran, son dört karşılaşmasından da üç puan alamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla bu durumu tersine çevirmek istiyor. Siyah-beyazlılar yeni bir sayfa açmak isterken, tribünlerin kendilerine karşı olan tutumunu da değiştirmek için sahadan başarıyla ayrılmak için çabalayacak. Bu konuda kafasını en çok yoran isimlerin başında gelen teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü karşılaşma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak, üç puana giden yolu anlattı. Öğrencilerini moral ve taktik açısından Çaykur Rizespor maçına hazırlayan Güneş'in, "Artık ayağa kalkma zamanı" dediği bildirildi. Bugünkü rakibin, ligin dibinden kurtulmak için mücadele ettiğini hatırlatan siyah-beyazlıların teknik patronunun, "Rakibimizin başında başarılı bir teknik adam var. Kesinlikle rakibi ve oyunu ciddiye almalıyız. Genk maçında birbirinizden çok kopuk oynadınız. Şimdi aranızdaki mesafeleri daha kısa tutmalıyız. Uzun toplar yerine ayağa kısa paslarla rakip kaleye gitmeliyiz" diye konuştuğu vurgulandı. Çaykur Rizespor maçının kazanılması durumunda, takım üzerindeki olumsuz havanın da dağılacağını belirten deneyimli teknik adamın "Yeni bir başlangıç yapmalıyız. Zor bir dönemden geçiyoruz ve bunu aşabilmek bizlerin elinde olan bir şey ve aşacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.



BEŞİKTAŞ RİZESPOR: 35. RANDEVU



Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 29 Ekim Pazartesi günü 35. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı. 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş, İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı.



BEŞİKTAŞ, RİZESPOR'A 12 MAÇTIR YENİLMİYOR



Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.



BEŞİKTAŞ'TA JEREMAIN LENS CEZALI



Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Jeremain Lens, 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Lens, bu sezon Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.



BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR



Beşiktaş'ta önemli oyuncuların sakatlığı da teknik heyeti sıkıntıya düşürdü. Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan Adem Ljajic'in yanı sıra Pepe, bu nedenle Göztepe ve Genk karşılaşmalarında forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel'in de sakatlığı sürüyor. Bu üç oyuncu da Rize maçında forma giyemeyecek. Genk ile yapılan maçta sakatlanan Tolgay Arslan ise 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadelede oynayamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan Adriano Correia'nın takımla çalışması teknik heyetin tesellisi oldu.



BEŞİKTAŞ'TA BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ SINIRDAKİLER



Beşiktaş'ta Caner Erkin, Gary Medel ve Ricardo Quaresma ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan bu üç oyuncu 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada da kart görürse Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu maçı beIN Sports'a üye olarak izleyebilirsiniz, bunun için tıklamanız yeterli. İşte Beşiktaş Rizespor maçındandetayları...Beşiktaş XI: Karius, Adriano, Roco, Vida, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner LoveÇ.Rizespor XI: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, MuriqiSpor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 11'ini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 32 gole, Karadeniz ekibi 14 golle karşılık verdi. Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 8 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 3, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 60. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.Son dönemde aldığı sonuçların yanı sıra taraftar tepkisiyle zor günler yaşayan Beşiktaş, 29 Ekim Pazartesi günkü karşılaşmada moral arayacak. Süper Lig ve Avrupa'da yaptığı son 6 maçta sadece bir kez kazanabilen, iki beraberlik, üç yenilgi alan siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmada oyuncular taraftar tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Kulüp yönetimi de tepkilerden nasibini alırken, taraftarlar sadece teknik direktör Şenol Güneş ile oyuncular Gökhan Gönül ve Gary Medel'e destek verdi.Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Ryan Babel'in yerine Mustafa Pektemek'i tercih etti. Hollandalı futbolcunun yerine kadroya alınan Mustafa Pektemek bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'e alındı. Öte yandan Şenol Güneş sağ kanatta Gökhan Gönül - Quaresma ikilisine yer verirken, sarı kart sınırında bulunan Medel'in yerine Oğuzhan Özyakup - Atiba ikilisini sahaya sürdü.Beşiktaş tribünlerinin, Genk maçında gösterdiği sert tepkinin bugün son bulması bekleniyor. Haftanın en çok konuşulan konularından biri olarak gösterilen oyunculara yönelik protestoların yerine, taraftarın bu kez takımı bağırlarına basacağı ifade edildi. Özellikle Oğuzhan Özyakup'a gösterilen tepki, gündemin en çok konuşulan maddelerinden biri olurken, tribünler başta bu oyuncu olmak üzere tüm takıma Çaykur Rizespor maçında destek verecek. Beşiktaş taraftarlarına ait sosyal medya hesaplarında bu durum ifade edilirken, siyah-beyazlıların en büyük taraftar grubu Çarşı da, attığı bir tweetle, deyim yerindeyse kenetlenme mesajı verdi. Oğuzhan Özyakup'un bir görselini paylaşan Çarşı, "Ölüm olsa dönemeyiz bu yoldan; Canım feda olsun sana Beşiktaş. İnanıyoruz kaptan" sözlerine yer verdi.Ligde son iki maçından bir puan çıkaran, son dört karşılaşmasından da üç puan alamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla bu durumu tersine çevirmek istiyor. Siyah-beyazlılar yeni bir sayfa açmak isterken, tribünlerin kendilerine karşı olan tutumunu da değiştirmek için sahadan başarıyla ayrılmak için çabalayacak. Bu konuda kafasını en çok yoran isimlerin başında gelen teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü karşılaşma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak, üç puana giden yolu anlattı. Öğrencilerini moral ve taktik açısından Çaykur Rizespor maçına hazırlayan Güneş'in, "Artık ayağa kalkma zamanı" dediği bildirildi. Bugünkü rakibin, ligin dibinden kurtulmak için mücadele ettiğini hatırlatan siyah-beyazlıların teknik patronunun, "Rakibimizin başında başarılı bir teknik adam var. Kesinlikle rakibi ve oyunu ciddiye almalıyız. Genk maçında birbirinizden çok kopuk oynadınız. Şimdi aranızdaki mesafeleri daha kısa tutmalıyız. Uzun toplar yerine ayağa kısa paslarla rakip kaleye gitmeliyiz" diye konuştuğu vurgulandı. Çaykur Rizespor maçının kazanılması durumunda, takım üzerindeki olumsuz havanın da dağılacağını belirten deneyimli teknik adamın "Yeni bir başlangıç yapmalıyız. Zor bir dönemden geçiyoruz ve bunu aşabilmek bizlerin elinde olan bir şey ve aşacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 29 Ekim Pazartesi günü 35. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı. 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş, İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı.Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Jeremain Lens, 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Lens, bu sezon Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.Beşiktaş'ta önemli oyuncuların sakatlığı da teknik heyeti sıkıntıya düşürdü. Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan Adem Ljajic'in yanı sıra Pepe, bu nedenle Göztepe ve Genk karşılaşmalarında forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel'in de sakatlığı sürüyor. Bu üç oyuncu da Rize maçında forma giyemeyecek. Genk ile yapılan maçta sakatlanan Tolgay Arslan ise 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadelede oynayamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan Adriano Correia'nın takımla çalışması teknik heyetin tesellisi oldu.Beşiktaş'ta Caner Erkin, Gary Medel ve Ricardo Quaresma ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan bu üç oyuncu 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada da kart görürse Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

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