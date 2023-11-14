Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile sil baştan: Hedef farkı kapamak

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Yönetimin seçim sürecinde olması, takımın yaşadığı mental çöküş ve camianın sonuçlardan dolayı üzüntülü dönemde görevi devralan kulübün efsane ismi, kritik bir maçtan zaferle ayrıldı ve camiada her şeyi sil baştan yaparak siyah-beyazlılara umut dağıttı.
PUAN FARKINI ERİTMEK İSTİYOR
Milli arada takımı daha da toparlayacak olan Çalımbay, zirveyle olan 9 puanlık farkı eritip ön sırayı yakalamak için ekibiyle büyük mesai harcayacak. Siyah-Beyazlı ekipteki ikinci dönemine galibiyetle başlayan tecrübeli teknik adam, takımda 5-6 futbolcunun aynı bölgeden sakatlık yaşamasına da dikkat çekti.
YANLIŞ YÜKLEME
Başakşehir karşılaşmasında Masuaku, Aboubakar ve Cenk Tosun adale sakatlıkları nedeniyle görev alamamıştı. Siyah-Beyazlı ekipte sezonun bazı bölümlerinde de Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Amartey, Salih Uçan ve Bailly gibi futbolcular adale sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakmıştı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay da Başakşehir karşılaşmasının ardından yaşanan sakatlıkların yanlış yükleme yapılması nedeniyle olabileceğini ifade etti.
PUAN FARKINI ERİTMEK İSTİYOR
Milli arada takımı daha da toparlayacak olan Çalımbay, zirveyle olan 9 puanlık farkı eritip ön sırayı yakalamak için ekibiyle büyük mesai harcayacak. Siyah-Beyazlı ekipteki ikinci dönemine galibiyetle başlayan tecrübeli teknik adam, takımda 5-6 futbolcunun aynı bölgeden sakatlık yaşamasına da dikkat çekti.
YANLIŞ YÜKLEME
Başakşehir karşılaşmasında Masuaku, Aboubakar ve Cenk Tosun adale sakatlıkları nedeniyle görev alamamıştı. Siyah-Beyazlı ekipte sezonun bazı bölümlerinde de Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Amartey, Salih Uçan ve Bailly gibi futbolcular adale sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakmıştı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay da Başakşehir karşılaşmasının ardından yaşanan sakatlıkların yanlış yükleme yapılması nedeniyle olabileceğini ifade etti.