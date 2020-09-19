Beşiktaş - Rio Ave maçına Alman hakem!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş - Rio Ave maçına Alman hakem!
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19 Eylül 2020 15:36
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların Rio Ave ile oynayacağı karşılaşmada Daniel Siebert görev alacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Beşiktaş ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.



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