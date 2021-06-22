Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşıldığını resmen açıkladı!Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.Ahmet Nur Çebi, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "." dedi.A Spor'dan Sercan Dikme'ye göre sözleşme süresi 1 sezonluk olacak.Resmi prosedürler ve tüm sözleşme detayları, ilerleyen süreçte kulüp kaynaklarından açıklanacak.