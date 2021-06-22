Beşiktaş resmen açıkladı: Sergen Yalçın!

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş resmen açıkladı: Sergen Yalçın!
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22 Haziran 2021 19:05
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşıldığını resmen açıkladı!

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.

Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. İşimizi bitirdik, hayırlısıyla yola devam edeceğiz." dedi.



A Spor'dan Sercan Dikme'ye göre sözleşme süresi 1 sezonluk olacak.

Resmi prosedürler ve  tüm sözleşme detayları, ilerleyen süreçte kulüp kaynaklarından açıklanacak.





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