Beşiktaş resmen açıkladı: Rafa Silva

Beşiktaş yeni transferi Rafa Silva için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş resmen açıkladı: Rafa Silva
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27 Haziran 2024 09:24
Son güncelleme 27 Haziran 2024 09:35
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada 3 yıl için senelik tam 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." 

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