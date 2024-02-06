Beşiktaş, Renato Sanches'de sona yaklaştı

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Renato Sanches'de sona yaklaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Renato Sanches'de sona yaklaştı
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06 Şubat 2024 00:21
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız isimde sona yaklaşıyor.

KİRALIK GELECEK

Pedro Almeida'nın haberine göre Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Renato Sanches'de sona yaklaştı.

Haberin detaylarında Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki Portekizli orta sahayı ikna ettiği ve kiralık anlaşmasının neredeyse tamamlandığı söylendi.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Roma formasıyl 9 resmi maça çıkan Renato Sanches bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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