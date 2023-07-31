Beşiktaş, Rebic'i açıkladı

Beşiktaş, Milan'dan Hırvat futbolcu Ante Rebic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Rebic'i açıkladı
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31 Temmuz 2023 17:39
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 18:25
Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar Hırvat oyuncuya 280 bin euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

 


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