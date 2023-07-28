Beşiktaş - Rebic flörtünde son durum!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Milan forması giyen Ante Rebic'e düşük bir rakam önerdiği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş - Rebic flörtünde son durum!
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28 Temmuz 2023 00:23
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 01:28
Beşiktaş'a Milan forması giyen Ante Rebic'in transferinden kötü haber geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, Milan'ın Rebic'i kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı, Beşiktaş'ın ise Hırvat oyuncuya yaptığı teklifin düşük bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Hırvat yıldızla sözleşme görüşmelerini devam ettirdiği ve pürüzlerin giderilmesi sonrası oyuncunun İstanbul'a geleceği belirtildi.

ANTE REBIC KİMDİR?

Futbola ülkesi Hırvatistan'dan NK Vinjani'de başlayan Ante Rebic, daha sonra Fiorentina, RB Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan gibi takımların formasını giydi. 


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