Beşiktaş'a Milan forması giyen Ante Rebic'in transferinden kötü haber geldi.Di Marzio'nun haberine göre, Milan'ın Rebic'i kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı, Beşiktaş'ın ise Hırvat oyuncuya yaptığı teklifin düşük bulunduğu ifade edildi.Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Hırvat yıldızla sözleşme görüşmelerini devam ettirdiği ve pürüzlerin giderilmesi sonrası oyuncunun İstanbul'a geleceği belirtildi.Futbola ülkesi Hırvatistan'dan NK Vinjani'de başlayan Ante Rebic, daha sonra Fiorentina, RB Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan gibi takımların formasını giydi.