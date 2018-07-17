Beşiktaş Reading maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Beşiktaş maçını veren kanallar

"AVRUPA TAKIMLARI BAŞKA TÜRLÜ KAZANDI"

"RUSYA'DA GOLOVIN'İ ÇOK BEĞENDİM"

"NEYMAR HEP BİREYSEL BİR ŞEYLER DENEDİ"

"GÜÇLÜ RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli forvet, ülkesine geri döndü.Geçen sezonu Hajduk Split'te tamamlayan 34 yaşındaki forvet, Portekiz 2. Ligi'ne transfer oldu.Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı transfer ettiğini duyurdu. Bu transferle birlikte Almeida, 2007 yılından sonra ilk kez Portekiz'de forma giyecek.Academica, geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde 38 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyetle 63 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi.Teknik Direktörü'nı değerlendirdi ve oynanan oyunu beğenmediğini söyledi.Takımların savunma anlayışına tepki gösteren Ukraynalı hoca, "" dedi.Hücum anlayışının önemini vurgulayan Luce, "" ifadelerini kullandı.Rusya'da Golovin'i beğendiğini belirten teknik adam, "" diye konuştu.Brezilya'nın sorununun Neymar'a bağlı olmak olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "" değerlendirmesini yaptı.UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz Rusya ve İsveç için konuşan Mircea Lucescu, "" diyerek sözlerini noktaladı.'ın ilgilendiği iddia edilenforması giyen, Avusturya basınına açıklamalarda bulundu.25 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini de doğruladı.Peter Zulj hakkında çıkaniddialarının sorulması üzerine,ifadelerini kullandı.Bir süredir siyah-beyazlı takımın gündeminde olan Peter Zulj geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla çok başarılı işler çıkarmıştı. Avusturyalı orta saha oyuncusu geride kalan sezon Avusturya Bundesliga'da oynadığı 33 maçta 8 gol, 17 asistlik performans sergiledi.Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş Peter Zulj için Avusturya temsilcisi ile temaslarını sürdürüyor.