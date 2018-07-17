Beşiktaş Reading maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Beşiktaş maçını veren kanallar

Hazırlık maçında oynanacak Beşiktaş-Reading maçı naklen yayınlanacak.
17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de oynanacak maç Smartspor'dan canlı yayınlanmayacak.
Beşiktaş-Reading maçı 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'den itibaren başlayacak.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli forvet Hugo Almeida
, ülkesine geri döndü.
Geçen sezonu Hajduk Split'te tamamlayan 34 yaşındaki forvet, Portekiz 2. Ligi'ne transfer oldu.
Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı transfer ettiğini duyurdu. Bu transferle birlikte Almeida, 2007 yılından sonra ilk kez Portekiz'de forma giyecek.
Academica, geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde 38 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyetle 63 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi.
Türkiye A Milli Takım
Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, Dünya Kupası
'nı değerlendirdi ve oynanan oyunu beğenmediğini söyledi.
Takımların savunma anlayışına tepki gösteren Ukraynalı hoca, "Final öncesindeki maçları izleyenler, Güney Amerika takımlarının turnuva için önemini anlar. Üst düzey organizasyon, çok iyi taktiksel yaklaşımlar vardı ancak hücum için güzel organizasyonlar, hayal kurduracak hareketler yoktu. Pratikte kötüydü
" dedi."AVRUPA TAKIMLARI BAŞKA TÜRLÜ KAZANDI"
Hücum anlayışının önemini vurgulayan Luce, "İzlendiğinde ilginçti ancak heyecan verici değildi. Peru, Meksika, Brezilya, Kolombiya futbol anlamında önemli işler yaptı. Avrupa takımları da başka türlü oynayarak onları yendi. İsveç'e bakın. Turnuvada 3 maç kazandı. Güçlüydü, organizeydi ancak tek odaklandıkları nokta kontra ataklar ve duran toplardı. İngiltere de neredeyse aynısıydı. Minimum atak organizasyonu, sadece duran top gücü. Ben tüm hayatımı takımlarıma hücum futbolu oynatmaya çalışacak geçirdim, oyun kontrolü ve hücum hedefledim. Diğer seçenekler benim ilgimi çekmiyor
" ifadelerini kullandı."RUSYA'DA GOLOVIN'İ ÇOK BEĞENDİM"
Rusya'da Golovin'i beğendiğini belirten teknik adam, "Rusya'da Golovin en iyisiydi. Türkiye ile oynadıkları maçta da bunu anlamıştım, Dünya Kupası'nda da görüldü. İtalya'dan röportaj istediler ve onun hakkında fikrimi sordular. Onun için çok olumlu sözler kullandım. Ignashevich de 39 yaşına rağmen çok iyiydi. En azından yarı finale çıkmayı hak etti
" diye konuştu."NEYMAR HEP BİREYSEL BİR ŞEYLER DENEDİ"
Brezilya'nın sorununun Neymar'a bağlı olmak olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "Brezilya'da Neymar çok güçlü bir oyuncu ancak her maçta bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Sonunda da ortaya hiçbir şey çıkmadı çünkü 3 oyuncuyla karşı karşıya kaldı sürekli. Brezilya'da maç sırasında bir şeyler yapmaya çalıişan ekstra oyuncu yoktu
" değerlendirmesini yaptı."GÜÇLÜ RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ"
UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz Rusya ve İsveç için konuşan Mircea Lucescu, "Rusya takımı Dünya Kupası'nda gerçekten çok ciddi bir gelişim gösterdi, ciddi bir özgüven kazandı. Türkiye olarak ben de genç oyuncularıma bildiğim her şeyi öğreteceğim ama çok güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Rusya çeyrek final oynadı, İsveç önemli bir başarı kazandı, bu takımlarla zorlu maçlara çıkacağız ama 2020 için yarışmacı bir takım yapmak istiyoruz. Bu benim önümdeki en büyük görev
" diyerek sözlerini noktaladı. Beşiktaş
'ın ilgilendiği iddia edilen Sturm Graz
forması giyen Peter Zulj
, Avusturya basınına açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini de doğruladı.
Peter Zulj hakkında çıkan Beşiktaş
iddialarının sorulması üzerine, ''Evet, menajerim birkaç kulüple görüşüyor. Transferimde belirleyici olan şey bonservis ücreti olacak. Biraz yüksek olabilir ama hocamızla (Heiko Vogel) görüştüm. Kulüp olarak önümü kesmeyeceklerini söylediler''
ifadelerini kullandı.
Bir süredir siyah-beyazlı takımın gündeminde olan Peter Zulj geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla çok başarılı işler çıkarmıştı. Avusturyalı orta saha oyuncusu geride kalan sezon Avusturya Bundesliga'da oynadığı 33 maçta 8 gol, 17 asistlik performans sergiledi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş Peter Zulj için Avusturya temsilcisi ile temaslarını sürdürüyor.