Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'e deplasmanda farklı mağlup oldu

BKT EuroCup A Grubu 13. Hafta maçında Beşiktaş Fibabanka deplasmanda Ratiopharm Ulm'e 104-87 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'e deplasmanda farklı mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2024 23:23
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine 104-87 mağlup oldu.

Ratiopharm Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 34-23 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren ratiopharm Ulm, soyunma odasına 52-44 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 17 sayı farkla 81-64 önde geçen ev sahibi ekip, baştan sona etkili oynadığı mücadeleyi de 104-87 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Fibabanka, organizasyondaki 6. yenilgisini yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery