Beşiktaş, Rafael için maliyet bilgisi istedi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, düğmeye bastı. Genç hocanın yaklaşık 10 kişilik transfer talebi sonrasında çalışmalarına hız veren yönetim, Gökhan Gönül'ün kontratının sona ermesi ve yeni sözleşme yapılmaması sonrasında dikkatini sağ bek hattına çevirdi.Gökhan'ın ayrılığı sonrasında sağ bek hattında elinde sadece Douglas kalan Kara Kartal, geçen sezonda kulübün gündeminde olan Fransa Lig 1 ekibi Lyon'un Brezilyalı ismi Rafael'in peşine düştü.Kara Kartal'ın Lyon'la 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki Sambacı için kulübünden maliyet bilgisi istediği bildirildi. Geçen sezon Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı futbolcu için kulübün, düşük bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi tamamlamayı planladığı kaydedildi.Geride bıraktığımız sezonda Lyon formasıyla 19 karşılaşmada mücadele eden Rafael, kulübünde ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer almıyor. Sağ bek hattında formasını Leo Dubois'e kaptıran ve kadroda alternatif oyuncu konumunda bulunan başarılı oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek konusunda istekli olduğu öğrenildi.