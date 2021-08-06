Beşiktaş, Radja Nainggolan için harekete geçti!

Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Radja Nainggolan için harekete geçti!
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06 Ağustos 2021 11:45
Beşiktaş'ın orta sahayı güçlendirmek adına yaptığı transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş, geçen sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Inter'in oyuncusu Radja Nainggolan için harekete geçti.

İtalya medyasından Calciomercato'nun bir haberine göre, Nainggolan'ın menajeri Beltrami ile görüşen Beşiktaş, transfer için gereken adımları atmaya hazırlanıyor.

2 YILLIĞINA İSTENEN ÜCRET BELLİ OLDU

33 yaşındaki Belçikalı Nainggolan'un menajeri 2 yıllığına 3 milyon Euro + bonus istiyor. Nainggolan'ın Inter ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.


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