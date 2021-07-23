Beşiktaş, Radja Nainggolan'a talip oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz iddialara bir yenisi daha eklendi. Özellikle İtalya'dan Türkiye ile ilgili haberler ciddi reyting getirdiği için her gün bir takımına Serie A'da forma giyen bir oyuncunun yazılması gelenek haline geldi.



La Gazzetta Dello Sport'a göre, Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a Beşiktaş talip oldu. Haberde Beşiktaş'ın, İnter yönetiminin "1.2 milyon euro al git" dediği Nainggolan'ın kapısını çaldığı ve 33 yaşındaki 10 numaraya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.



Geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan bu sezonda da yeniden Sassari adasının takımına dönmek isteyen Endonezya doğumlu oyuncunun bu teklife vereceği cevap henüz net değil.



