Beşiktaş, PSG ve Tottenham'ı geride bıraktı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, geride kalan 7 maçta topladığı 17 puanla ligde 3. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, zaman zaman dalgalı bir performans sergilese de, dikkat çekici bir istatistik öne çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, PSG ve Tottenham'ı geride bıraktı!
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17 Ekim 2024 13:12
Beşiktaş, beIN Sports'ta yayınlanan 'İstatistik Bankası' adlı programda paylaşılan istatistikle; PSG, Tottenham, Monaco,

Sporting gibi takımları gerisinde bırakmayı başardı.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA ZİRVEDE

Beşiktaş, 10 büyük ligde en çok 'direkt hücum' yapan takım olarak Avrupa'nın bu alanda zirvesinde yer aldı.

Siyah Beyazlı ekip, ligin geride kalan ilk sekiz haftasında maç başına 3.3 direkt hücum ortalaması ile Paris Saint- Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting takımlarını gerisinde bırakmayı başardı.

Paris Saint-Germain, Tottenham ve Monaco'nun bu alanda istatistiği 3 olurken, Sporting'in ise 2.88 olarak kayıtlara geçti.



 
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