Beşiktaş, PSG ve Tottenham'ı geride bıraktı!

, beIN Sports'ta yayınlananadlı programda paylaşılan istatistikle; PSG, Tottenham, Monaco,Sporting gibi takımları gerisinde bırakmayı başardı.Beşiktaş, 10 büyük ligde en çok 'direkt hücum' yapan takım olarak Avrupa'nın bu alanda zirvesinde yer aldı.Siyah Beyazlı ekip, ligin geride kalan ilk sekiz haftasında maç başına 3.3 direkt hücum ortalaması ile Paris Saint- Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting takımlarını gerisinde bırakmayı başardı.Paris Saint-Germain, Tottenham ve Monaco'nun bu alanda istatistiği 3 olurken, Sporting'in ise 2.88 olarak kayıtlara geçti.