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Beşiktaş, potada Rusya deplasmanında

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında perşembe günü Rus temsilcisi Inventa'ya konuk olacak.

Kaynak: AA
Beşiktaş, potada Rusya deplasmanında
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31 Ekim 2018 12:13
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında perşembe günü Rus temsilcisi Inventa'ya konuk olacak. 

Kursk şehrindeki Concert Complex Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. 

Siyah-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçında Belarus ekibi Tsmoki-Minsk'e 68-63 mağlup olmuştu. Inventa da deplasmanda Polonya temsilcisi Wisla Canpack'e 76-58 yenilmişti. 

 
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