Beşiktaş, potada Rusya deplasmanında

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında perşembe günü Rus temsilcisi Inventa'ya konuk olacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kursk şehrindeki Concert Complex Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçında Belarus ekibi Tsmoki-Minsk'e 68-63 mağlup olmuştu. Inventa da deplasmanda Polonya temsilcisi Wisla Canpack'e 76-58 yenilmişti.
Kursk şehrindeki Concert Complex Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçında Belarus ekibi Tsmoki-Minsk'e 68-63 mağlup olmuştu. Inventa da deplasmanda Polonya temsilcisi Wisla Canpack'e 76-58 yenilmişti.