Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



Yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile oynadığı maçtaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.



Beşiktaş dışında, Süper Lig'den Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor da PFDK'ye sevk edildi.



TFF'NİN AÇIKLAMASI:



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





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