Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
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22 Aralık 2023 19:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disiplin kuruluna verdi.

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