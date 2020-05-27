Transfer çalışmalarını kapalı kapılar arkasında sürdüren Beşiktaş'ın, Yunan ekibi AEK'da forma giyen'u renklerine bağlamanın planlarını yaptığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ettiği ifade edilirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da bu transfere yeşil ışık yaktığı aktarıldı.Beşiktaşlı idarecilerin doğruladığı Petros Mantalos konusunda yönetimin önündeki en büyük engel oyuncunun bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. 2022'ye kadar AEK ile sözleşmesi bulunan Mantalos aynı zamanda takım kaptanlığı görevini de yürütüyor.Siyah-beyazlıların, Mantalos için çeşitli ekonomik formüller üzerinde çalıştığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için belirleyeceği takım harcama limitini henüz bilmeyen yönetim, tespit edilecek rakamı bekliyor. Farklı formüller üzerinde çalışan siyah-beyazlıların, takım içinden teklif gelmesi muhtemel bazı oyuncularla yolların ayrılması halinde kasaya girecek maddi kaynağı Mantalos için kullanabileceği ifade ediliyor.Yunan Milli Takımı'nda da forma giyen Mantalos ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Beşiktaşlı yöneticilerin, 2.5-3 milyon euro düzeyindeki bonservis konusunda aceleci davranmadığı ve koşulların oluşması halinde bu transferi gerçekleştireceği kaydedildi.Öte yandan Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, siyah-beyazlı idarecilerin, mart ayında Yunanistan'da AEK forması giyen Petros Mantalos ve kulübüyle görüşmede bulunduğu belirtildi. Olumlu geçen ilk temasın ardından Beşiktaş, tecrübeli orta sahayı Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynananTaraflar İstanbul'da bir kez daha masaya oturdu. Buluşmanın çok olumlu ve samimi geçtiği belirtildi. Bu transferin haziran ayı içerisinde noktalanması bekleniyor.