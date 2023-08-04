Beşiktaş Pereyra'nın kararını bekliyor!

Beşiktaş daha önce sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Roberto Pereyra'yı ikna etmek üzere. Menajeri İstanbul'a gelen oyuncuyla son bir görüşme gerçekleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş Pereyra'nın kararını bekliyor!
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04 Ağustos 2023 20:32
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 20:35
Beşiktaş'ın uzun süredir gündemini meşgul eden Roberto Pereyra transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki yıldıza, Serie A ekiplerinden Fiorentina resmi olarak sözleşme teklifini iletti.

İtalyan ekibi tecrübeli futbolcuyu yeni sezonda kadrosunda görmek istiyor.

EŞİ VE AİLESİ İKNA OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arjantinli oyuncunun eşi ve ailesi İstanbul'a gelmeye sıcak bakmazken, Beşiktaş'ın daveti üzerine  İstanbul'a gelen menajeri Federico Pastorello bu durumu olumlu şekilde tersine çevirdiğini belirtti.

Arjantinli orta saha oyuncuyla 2+1 yıllık mukavele üzerinden anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar Pereyra'nın son kararını bekliyor.

ROBERTO PEREYRA KİMDİR?

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti. 

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon ise Udinese formasıyla 36 maçta 5 gol 9 asist kaydetti.

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