Beşiktaş Pereyra için beklemeye geçti!

Beşiktaş, on numara bölgesi için Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra'ya teklifte bulunmuştu. Siyah-beyazlılar henüz net cevabını iletmeyen Pereyra'nın kararını bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş Pereyra için beklemeye geçti!
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28 Temmuz 2023 13:46
Transfer için vites yükselten Beşiktaş, on numara bölgesine takviye yapmak istiyor.

Siyah-beyazlılar daha önce teklif yaptığı Roberto Pereyra kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.  Eşi Türkiye'ye gelmek istemeyen Arjantanli futbolcu, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YÜKSELTTİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş cephesi, yaptığı teklifi yükseltti.

Böylece Torino başta olmak üzere ülkesinden talipleri olan tecrübeli oyuncuya en yüksek teklifi de Beşiktaş vermiş oldu.

Transferde Pereyra'nın kararı beklenirken oyuncunun Türkiye ile İtalya arasında tercih yapması gerekecek.

Tecrübeli orta saha,  geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla  36 maçta 5 gol 9 asist yaptı.

 

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