Beşiktaş Pereyra için beklemeye geçti!

Transfer için vites yükselten Beşiktaş, on numara bölgesine takviye yapmak istiyor.
Siyah-beyazlılar daha önce teklif yaptığı Roberto Pereyra kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Eşi Türkiye'ye gelmek istemeyen Arjantanli futbolcu, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.
BEŞİKTAŞ TEKLİF YÜKSELTTİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş cephesi, yaptığı teklifi yükseltti.
Böylece Torino başta olmak üzere ülkesinden talipleri olan tecrübeli oyuncuya en yüksek teklifi de Beşiktaş vermiş oldu.
Transferde Pereyra'nın kararı beklenirken oyuncunun Türkiye ile İtalya arasında tercih yapması gerekecek.
Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 maçta 5 gol 9 asist yaptı.
Siyah-beyazlılar daha önce teklif yaptığı Roberto Pereyra kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Eşi Türkiye'ye gelmek istemeyen Arjantanli futbolcu, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.
BEŞİKTAŞ TEKLİF YÜKSELTTİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş cephesi, yaptığı teklifi yükseltti.
Böylece Torino başta olmak üzere ülkesinden talipleri olan tecrübeli oyuncuya en yüksek teklifi de Beşiktaş vermiş oldu.
Transferde Pereyra'nın kararı beklenirken oyuncunun Türkiye ile İtalya arasında tercih yapması gerekecek.
Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 maçta 5 gol 9 asist yaptı.