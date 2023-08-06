Beşiktaş Pepe'de fesih bekliyor!

Nicolas Pepe, Arsenal'le olan mukavelesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, kanat forveti bonservis ödemeden kadrosuna katmak için şartlarını daha da zorlayacak...

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş Pepe'de fesih bekliyor!
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06 Ağustos 2023 11:31
İngiliz basını; Beşiktaş'ın listesinde olan Nicolas Pepe'nin, Arsenal ile kalan 1 yıllık sözleşmesini feshedeceğini yazdı.

Siyah-Beyazlılar ise Fildişili yıldız oyuncunun boşa çıkmasını bekliyor. Kara Kartal, başarılı kanat oyuncusu için şartlarını zorlayacak.

Dailycannon'da yer alan haberde şu bilgilere yer verildi: "Beşiktaş, Arsenal'in planları arasında yer almayan 28 yaşındaki Nicolas Pepe ile ilgileniyor. Kısa süre içerisinde taraflar arasında görüşmeler başlayacak.''

Kanat forvet, Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Pepe'yi ücretsiz transferle imza attırmak istediği bildiriliyor, bu nedenle bu hamleyi gerçeğe dönüştürmenin tek yolu sözleşmenin feshi olabilir.

Suudi Arabistan kulübünün onunla ilgilendiğini ifade etmesiyle Pepe'nin cüzi bir ücret getirebileceğine dair bir umut vardı.

Ancak bu hamle başarısız olduktan sonra, Pepe'nin bedavaya gitmesi giderek daha muhtemel hale geldi. Arsenal ya Pepe'nin sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a gitmesine izin verebilir ya da bir yıllık ücretinin ardından gelecek yaz bedelsiz olarak gönderebilir.

 

 

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