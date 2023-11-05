Beşiktaş penaltı bekledi, hakem "devam" dedi!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.

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Beşiktaş penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi!
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05 Kasım 2023 19:41
Son güncelleme 05 Kasım 2023 19:42
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

VAR'ı bir müddet bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.

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