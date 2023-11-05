Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.
VAR'ı bir müddet bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.
Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.
VAR'ı bir müddet bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.