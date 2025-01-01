Beşiktaş, Paul Onuachu için resmi temaslara başlayacak

Beşiktaş devre arasında kadrosuna güç katmak için çalışmalarına başladı.
Listenin ilk sırasında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu yer alıyor. 2.01'lik dev forvet, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.
RESMİ TEMASLARA BAŞLANACAK
Beşiktaş'ın hücum hattına farklı bir boyut katması beklenen Onuachu için kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.
Listenin ilk sırasında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu yer alıyor. 2.01'lik dev forvet, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.
RESMİ TEMASLARA BAŞLANACAK
Beşiktaş'ın hücum hattına farklı bir boyut katması beklenen Onuachu için kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.