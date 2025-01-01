Beşiktaş, Paul Onuachu için resmi temaslara başlayacak

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, geçen sezon Trabzonspor forması giyen Southampton oyuncusu Paul Onuachu için resmi temasta bulunacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Paul Onuachu için resmi temaslara başlayacak
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01 Ocak 2025 11:35
Beşiktaş devre arasında kadrosuna güç katmak için çalışmalarına başladı.

Listenin ilk sırasında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu yer alıyor. 2.01'lik dev forvet, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. 

RESMİ TEMASLARA BAŞLANACAK

Beşiktaş'ın hücum hattına farklı bir boyut katması beklenen Onuachu için kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

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