Beşiktaş'ta PAOK maçındaki yenilgi ile Şampiyonlar Ligi defterinin ilk maçta kapanmasının üzüntüsü yaşanıyor. Bu üzüntüyü yaşatan kişi olarak maçın hakemi Daniele Doveri sorumlu tutuluyor.



İtalyan düdüğün, 2018'de Aris ile PAOK arasındaki Selânik derbisinde görev aldığının ortaya çıkması kafaları karıştırmıştı. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde böylesi kritik bir maça Doveri'nin atanmasıyla artan şüpheler karşılaşma sonunda ayyuka çıktı. Hakemin 90 dakika boyunca Yunan ekibinin futbolcularının sertliklerine göz yumması, kırmızı kartları es geçmesi ve Beşiktaş'ın bariz penaltısını vermemesi saç baş yoldurdu.



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yönetimin bahis konusunu gündeme getirerek karşılaşmanın hakemlerinin hesap hareketlerinin ve telefon görüşmelerinin incelenmesi için UEFA'ya başvuracağı öğrenildi.



Soruşturma açılabilir



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla kulübün hukukçuları, kapsamlı bir başvuru için çalışmalara başladı. Yapılacak başvuru dikkate alınırsa UEFA Disiplin Kurulu bir toplantı düzenleyecek. Eğer toplantı sonucunda hakemin incelenmesine karar verilirse soruşturma açılacak.



Maçın tekrarlanması konusu ya da karşılaşmada bahis manipülasyonu olup olmadığı yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak. PAOK maçı sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu kadar art niyetli bir hakem göremezsiniz. Biz bu kadar kötü bir yönetim olacağını beklemiyorduk" diyerek maçın İtalyan hakemi Daniele Doveri'ye olan tepkisini dile getirmişti.



Yeniler hazır değil



PAOK karşısında yeni transferler Mensah, Welinton ve N'Sakala ilk defa Beşiktaş formasını giymiş ancak beklentilerin uzağında kalmıştı. Sergen Yalçın'ın maç sonrası yöneticilerle yaptığı konuşmada "Yeniler henüz hazır değil. Üçü de takıma güç katacak. Şu andaki durumlarını dikkate almayın" dediği öğrenildi.



