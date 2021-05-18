Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasında İzmir'de oynanan final maçı öncesinde istenmeyen görüntüler yaşandı.
Beşiktaş takım otobüsü ve personeli taşıyan otobüs, Gürsel Aksel Stadyumu'na gelirken taşlı saldırıya uğradı.
Bir grup tarafından taşlanan Beşiktaş otobüsünün içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşadı.
Öte yandan Beşiktaş otobüsünde taşlı saldırı sonrası maddi zarar meydana geldi.
Beşiktaş takım otobüsü ve personeli taşıyan otobüs, Gürsel Aksel Stadyumu'na gelirken taşlı saldırıya uğradı.
Bir grup tarafından taşlanan Beşiktaş otobüsünün içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşadı.
Öte yandan Beşiktaş otobüsünde taşlı saldırı sonrası maddi zarar meydana geldi.