Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, sahasında'u konuk etti. Beşiktaş, Süper Lig'de 5-1 yendiği rakibini, kupada damağlup etti.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada kendi kalesine Avdija Vrsajevic, 35. dakikada Alvaro Negredo, 50. dakikada Cenk Tosun ve 90. dakikada Ricardo Quaresma kaydetti. Osmanlıspor'un tek sayısı 72. dakikada Souleymane Doukara'dan geldi.Osmanlıspor'da Anıl Karaer, karşılaşmanın 89. dakikasında Gökhan Gönül'e yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Gökhan Gönüş, Anıl Karaer'in faulünün ardından oldukça sinirlendi.Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olacağı konuşulan Cenk Tosun, karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Orkan Çınar'a bırakırken tribünler tarafından alkış aldı. Milli futbolcu da yedek kulübesine yönelirken Beşiktaş taraftarlarını alkışladı.Beşiktaş ile Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 16 Ocak tarihinde Ankara'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Osmanlıspor ile oynadıkları ilk maçta, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından izne çıkan Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Gary Medel ve Anderson Talisca'nın yokluğunda Osmanlıspor karşısında Tolga Zengin, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a ilk 11'de görev verdi.Ricardo Quaresma'yı yedek soyunduran Güneş, karşılaşmada Portekizli oyuncunun yerine Cenk Tosun'u sahaya sürdü.Beşiktaş'ın sahasındaki 100. golünü atan Ryan Babel, Osmanlıspor maçından önce düzenlenen törenle hediye aldı.Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Osmanlıspor maçının 32. dakikasında fileleri havalandırarak siyah-beyazlıların bu statta 100. golünü kaydeden Babel'e, karşılaşma öncesinde kendi heykelinin olduğu bir hediye verildi.Beşiktaşlı taraftarlar, son haftaların eleştirilen futbolcusu Quaresma'ya destek verdi.Siyah-beyazlı futbolseverler, maça yedek kulübesinde başlayan Portekizli oyuncunun lehine tezahürat yaptı.Siyah-beyazlı taraftarlar, Osmanlıspor ile oynanan kupa maçına fazla ilgi göstermedi.Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekerken, karşılaşmayı yaklaşık 20 bin kişi izledi.Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Negredo'nun ortasında Vrsajevic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.31. dakikada Negredo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.35. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Negredo, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.43. dakikada Cenk Tosun'un pasında Babel'in ceza sahası solundan içeri çevirdiği topa Oğuzhan Özyakup dokunamadı.51. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un ara pasında altı pas önünde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ın yanından ağlara gitti: 3-0.55. dakikada Özer Hurmacı, Serdar Gürler'in savunma arkasına attığı pasla penaltı noktası üzerinde kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Özer Hurmacı'nın vuruşunda, Tolga gole izin vermedi.72. dakikada savunma arkasına atılan topu sağ kanatta süren Serdar Gürler, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Doukara'ya çıkardı. Doukara, müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 3-1.90+4. dakikada Quaresma uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, topu ağlarla buluşturdu: 4-1.Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.Vodafone ParkAlper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Hakan YemişkenTolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Hutchinson (Dk. 40 Mitrovic), Babel (Dk. 78 Quaresma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Dk. 58 Orkan Çınar), NegredoKarcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Anıl Karaer, Luiz Carlos (Dk. 67 Tugay Kaçar), Hasan Kılıç, Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 60 Musa Çağıran), Regattin, Doukara (Dk. 74 Cikalleshi)Dk. 15 Vrsajevic (kendi kalesine), Dk. 35 Negredo, Dk. 51 Cenk Tosun, Dk. 90+4 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 72 Doukara (Osmanlıspor)Dk. 89 Anıl Karaer (Osmanlıspor)Dk. 34 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 53 Cenk Tosun, Dk. 90 Gökhan Gönül (Beşiktaş)