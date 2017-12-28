Beşiktaş Osmanlıspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş-Osmanlıspor maçının kanalı merak ediliyor. Türkiye son 16 turunda Beşiktaş-Osmanlıspor maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Beşiktaş-Osmanlıspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...Kupanın son 16 turunda oynanacak Beşiktaş-Osmanlıspor maçı naklen yayınlanacak.28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, A2 TV'de canlı olarak yayınlanacak.Beşiktaş-Osmanlıspor maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.- Beşiktaş ile Osmanlıspor FK, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- 41.903 kişi kapasiteli Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.- Son 10 yılda, Şenol Güneş ile İrfan Buz 2 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçları Şenol Güneş yönetimindeki takımlar kazandı.- Ev sahibi takımda Gökhan Töre, Atınç Nukan, misafir takımda ise Koray Altınay sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Alper Ulusoy yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.- Hakem Alper Ulusoy yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- Beşiktaş 9, Osmanlıspor FK 1 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.- Beşiktaş 31 gol atarken, Osmanlıspor FK 9 golle karşılık verdi.- 1 maç 2,5 gol altında, 9 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 7 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Beşiktaş 5 ve Osmanlıspor FK 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.