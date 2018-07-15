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Beşiktaş, Osmanlıspor ile el sıkıştı!

Beşiktaş ile anlaşan ve kulübü Osmanlıspor ile son pürüzleri gidermeye çalışan Mehmet Umut Nayir, anlaşmanın ardından Beşiktaş'a imza atacak.

Beşiktaş, Osmanlıspor ile el sıkıştı!
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15 Temmuz 2018 12:18
Umut Nayir, Beşiktaş'a çok yakın...

Siyah-Beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin Euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı.

Umut'un sözleşmesini haksız yere fesh ettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da görüşen Kara Kartal, Başkent temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı.

Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı forvetin resmi imzayı atması bekleniyor.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Ankaragücü forması giyen ve 14 kez rakip fileleri havalandıran Umut, Süper Lig'den birçok takımın radarına girmişti.

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