Beşiktaş, orta sahaya Hollanda'dan transfer yapıyor!

Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın ile iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde harekete geçti.



A Spor'un haberine göre; siyah - beyazlılar, Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Waalwijk'ta forma giyen orta saha oyuncusu Anas Tahiri ile anlaşmaya vardı.



Oyuncuyla prensipte anlaşan Beşiktaş'ın Waalwijk ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.



Bu sezon takımıyla 27 maça çıkan Belçikalı futbolcu, 6 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



