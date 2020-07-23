Beşiktaş, orta sahaya Hollanda'dan transfer yapıyor!

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş, orta sahaya Hollanda'dan transfer yapıyor!
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23 Temmuz 2020 17:33
Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın ile iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde harekete geçti.

A Spor'un haberine göre; siyah - beyazlılar, Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Waalwijk'ta forma giyen orta saha oyuncusu Anas Tahiri ile anlaşmaya vardı.

Oyuncuyla prensipte anlaşan Beşiktaş'ın Waalwijk ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu sezon takımıyla 27 maça çıkan Belçikalı futbolcu, 6 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



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