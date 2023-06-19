Beşiktaş orta oyuncu transferi açıkladı

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı en son PTT forması giyen Sude Naz Uzun'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş orta oyuncu transferi açıkladı
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19 Haziran 2023 16:23
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Sude Naz Uzun'u kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş yaptığı açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Sude Naz Uzun'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

Kariyerinde Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor ve PTT gibi takımların formalarını giyen giyen Sude Naz Uzun'un takımı ileri taşıma hedefinde kilit bir rol alması bekleniyor.

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