Beşiktaş, Onur Bulut'a sahip çıkıyor

Beşiktaşlı taraftarlar, Ermenistan maçında Onur Bulut'a ilk 11'de yer vermeyen Stefan Kuntz'a tepkilerini gösteriyor.
Sosyal medyada Kuntz'u sert bir dille eleştiren siyah-beyazlılar, "Onur, Şenol hocanın en güvendiği isimlerden biri. Performansı da gayet iyi. Ancak Milli Takımda nedense yedek bekletiliyor. Onur'un oyuna girdikten sonra neler yaptığı herkes gördü. Adaletli bir seçim yapıldığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandılar.
Onur Bulut, Ermenistan karşısında maçın 72. dakikasında Cenk Özkaçar'ın yerine oyuna dahil olmuştu.
Sosyal medyada Kuntz'u sert bir dille eleştiren siyah-beyazlılar, "Onur, Şenol hocanın en güvendiği isimlerden biri. Performansı da gayet iyi. Ancak Milli Takımda nedense yedek bekletiliyor. Onur'un oyuna girdikten sonra neler yaptığı herkes gördü. Adaletli bir seçim yapıldığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandılar.
Onur Bulut, Ermenistan karşısında maçın 72. dakikasında Cenk Özkaçar'ın yerine oyuna dahil olmuştu.