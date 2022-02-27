Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde yenilgiyi unuttu

Beşiktaş, Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğünde son 8 maçta dörder galibiyet ve beraberlikle bu sezon en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde yenilgiyi unuttu
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27 Şubat 2022 16:03
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yenilgiyi unuttu.

Siyah-beyazlı takım, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde son 8 maçta yenilgi yaşamadı, söz konusu dönemde dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 8 maçta Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor'a da 3-2 üstünlük sağladı.

Beşiktaş aynı dönemde Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) maçlarını berabere tamamladı.

- En uzun yenilmezlik serisi

Siyah-beyazlı takım, bu sezon en uzun yenilmezlik serisini de Önder Karaveli yönetiminde yakaladı.

Kasımpaşa maçının ardından istifa eden eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk 6 karşılaşmasında rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, sonraki 9 müsabakada ise 2 galibiyet, bir beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez yenildi.

- Deplasmanda son 5 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda da son 5 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini gösteren siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki dış saha maçında birer galibiyet ve beraberlikten sonra üst üste 4 kez mağlup oldu.

Yalçın yönetiminde çıktığı son lig maçında Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, Karaveli ile ilk iki dış saha mücadelesinde birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli yönetiminde son 5 dış saha maçında ise rakiplerine mağlup olmadı ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan çıkardı.

- Evinde de performansını artırdı

Beşiktaş, Karaveli yönetiminde iç saha performansını da düzeltmeye başladı.

Sergen Yalçın döneminde evinde üst üste Trabzonspor'a 2-1 ve GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Sahasındaki son 5 maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1, Gaziantep FK ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla yendi.

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