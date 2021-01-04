Beşiktaş olmadı Al Ain'e gidiyor

Beşiktaş'ın uzun süre transferi için uğraştığı Jorge Carrascal'ın yeni takımı belli oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş olmadı Al Ain'e gidiyor
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04 Ocak 2021 17:40
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gözdesi olan River Plate oyuncusu Jorge Carrascal'ın yeni takımı belli oluyor.

Kolombiyalı on numara oyuncusu için Juventus, Fiorentina, Ajax gibi takımlar da girişimlerde bulunuyordu.

AL AIN'IN İLGİSİ VAR

Libertadores'de Palmeiras'la oynanacak yarı final maçına odaklanan Jorge Carrascal, Birleşik Arap Emirlikleri yolcusu olabilir.

Al Ain, 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. Genç oyuncunun yine de gözünü Avrupa'da tuttuğu biliniyor. Kolombiyalı'nın geleceği Arjantin'de sezonun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

22 yaşındaki Carrascal'ın takımıyla 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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