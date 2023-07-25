Beşiktaş Okereke'ye bir adım daha yaklaştı

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Nijeryalı hücumcu David Okereke ile anlaştığı ve kulübüyle pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş Okereke'ye bir adım daha yaklaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2023 19:52
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 19:54
Beşiktaş'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan Nijeryalı David Okereke'yle anlaşmaya vardığı bildirildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştığı ifade edildi. Siyah beyazlı kulübün Okereke'nin bonservisini elinde bulunduran Cremonese'yle pazarlıklarının devam ettiği kaydedildi.

Son haberlere göre Cremonese'nin Okereke'nin bonservisi için 6 milyon euro istediği ancak Beşiktaş'ın bu bedeli aşağı çekmeye çalıştığı bilgisi ortaya çıkmıştı.

DAVİD OKEREKE KİMDİR?

Siyah-beyazlıların kanat forvet adaylarında ilk sırada olan David Okereke, profesyonel kariyeri boyunca 7 farklı takımda görev aldı. Asıl mevkii santrfor olan 25 yaşındaki oyuncu bu periyotta oynadığı 240 karşılaşmada 55 gol atarken, de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Cremonese formasıyla 38 maç çıkan Nijeryalı yıldız, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery