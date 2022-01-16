Beşiktaş, Okaka'yı bir şekilde çözecek

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in forveti Stefan Okaka'yı ya ara transferde ya da sezon sonunda kadrosuna katacak. İtalya basınındaki haberlere göre; Kartal, 32 yaşındaki golcü için masaya oturdu. Taraflar orta noktayı bulursa imzalar atılacak. Olmazsa yaz aylarında iş çözülecek.



İtalya basınından "tuttomercato.web", Beşiktaş'ın, Başakşehir forması giyen Stefano Okaka'yı transfer etmek istediğini, Batshuayi'nin performansını yetersiz bulan Beşiktaş teknik ekibinin, Okaka'yı istediğini öne sürdü.



Habere göre, taraflar arasındaki pazarlıklar başladı. Orta nokta bulunursa imzalar ara transfer döneminde atılacak. Ancak somut bir gelişme yaşanmazsa transfer işleri yaz aylarına kalacak. Ancak bir şekilde Okaka çözülecek.



LARIN-BATSHUAYI YOLCU



Tecrübeli forvetin, Başakşehir'le 2023 Haziran'a kadar mukavelesi bulunuyor. Batshuayi ise kiralık olduğu için sezon sonunda Chelsea'ye dönecek. Kartal'ın bir diğer forveti Larin'in de ayrılması bekleniyor. Mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan Larin, yeni sözleşme tekliflerini kabul etmedi. Onun da devre arası, en kötü sezon sonunda gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yani Beşiktaş, hem Batshuayi hem de Larin'le yollarını ayıracak.



ABOUBAKAR TARZINDA



Stefano Okaka, bu sezon 17 Süper Lig maçında 9 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Ayrıca takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Aboubakar sonrasında bu boşluğu kapatamayan Beşiktaş, oyun stiliyle Aboubakar'ı andıran Okaka'yı mutlaka renklerine bağlamayı istiyor. Alınan bilgilere göre; futbolcu, Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. Ancak burada belirleyici unsur Başakşehir'in tutumu olacak. Uygun bir bonservis bedeli istenirse transfer çözülecek.



