Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u arıyor

Geçen sezonun ara transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan ve sadece 4 maçta 130 dakika forma giyip Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup, form olarak yine beklentilerin altında kaldı.



Bu sezon Beşiktaş'ta 4 mücadelede görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, takım idmanlarında da teknik ekibi etkileyemiyor...



Ozzie'nin bu sezon da kariyerine yedek kulübesinde devam etmesi bekleniyor.



