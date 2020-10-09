Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u arıyor

Sezon başında Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup, şu ana kadar süre aldığı maçlarda form olarak yine beklentilerin altında kaldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u arıyor
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09 Ekim 2020 10:55
Geçen sezonun ara transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan ve sadece 4 maçta 130 dakika forma giyip Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup, form olarak yine beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 4 mücadelede görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, takım idmanlarında da teknik ekibi etkileyemiyor...

Ozzie'nin bu sezon da kariyerine yedek kulübesinde devam etmesi bekleniyor.



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