Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup transferini açıkladı

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup için Feyenoord'dan gelen teklifi kabul etmiş, oyuncusunun Hollanda kulübü ile görüşmesine izin vermişti. Dün Hollanda'ya giden Oğuzhan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord formasını giyecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece 400 bin Euro'luk kaynak yaratacak.
FEYENOORD DA AÇIKLADI
Feyenoord, Oğuzhan Özyakup transferini, Orkun Kökçü ile telefon görüşmesi yaptıkları bir videoyla açıkladı.
Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, "Oğuzhan bize tecrübe katacak. Normalde onun gibi bir oyuncu Feyenoord için olası bir transfer olmaz ancak sezonun geri kalanı için bize gelmek istedi. Beşiktaş'a da çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
HAVAALANINDA KONUŞMUŞTU
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece 400 bin Euro'luk kaynak yaratacak.
FEYENOORD DA AÇIKLADI
Feyenoord, Oğuzhan Özyakup transferini, Orkun Kökçü ile telefon görüşmesi yaptıkları bir videoyla açıkladı.
Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, "Oğuzhan bize tecrübe katacak. Normalde onun gibi bir oyuncu Feyenoord için olası bir transfer olmaz ancak sezonun geri kalanı için bize gelmek istedi. Beşiktaş'a da çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
HAVAALANINDA KONUŞMUŞTU
Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim" diye konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sergen Yalçın konusuna değinen Oğuzhan, "Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur." sözlerini kullandı
Sergen Yalçın konusuna değinen Oğuzhan, "Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur." sözlerini kullandı