Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'la yol ayrımında

Süper Lig'de, 8 haftanın ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arkasında 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği başladı. Milli arada gelecek ile ilgili kadro planlaması yapan Sergen Yalçın, gitmesini istediği oyuncularla ilgili raporunu yakın zamanda Ahmet Nur Çebi'ye sunacak.



Siyah beyazlılarda, teknik ekip oyuncuların idman ve maç performansları sonucu detaylı analiz yapıyor. Sergen Yalçın'ın, devre arasında özellikle orta sahada yaşanan şişkinliği azaltmak adına bazı isimlerle yolların ayrılabileceğini düşündüğü belirtildi. Kartal'da, o bölgede, Mehmet Topal, Josef, Pjanic, Salih, Oğuzhan, Necip, Atiba ve Teixeira bulunuyor.



OĞUZHAN YOL AYRIMINDA!



Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup ile yol ayrımına gelindi. Siyah beyazlılarda, geçtiğimiz sezonlarda inişli çıkışlı performansıyla istikrarsız bir görüntü çizen milli futbolcunun sözleşmesi de 2022 yazında sona eriyor. Oğuzhan ile yeni kontrat yapmama kararı alan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 29 yaşındaki futbolcuya ocak ayında ayrılık talebini iletecek.



9 senedir Beşiktaş forması giyen ve takımda kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan'ın da bu talebe olumlu yanıt vermesi ve daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmesi bekleniyor.



Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'daki "Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Yeni yeni kadroda yer buluyor, başarılı olursa çocuğumuzdur, devam etmek isteriz." sözleriyle ayrılık ihtmaliyle ilgili ilk sinyali verdi.



Oğuzhan Özyakup, kariyerinde, Feyenoord, AZ Alkmaar ve Arsenal formaları da giymişti. Oğuzhan ayrıca 43 kez de A Milli Takım formasını giydi ve 1 gol kaydetti. Beşiktaşlı yıldız, siyah beyazlı formayla bu sezon 6 maçta görev alırken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezon 25 karşılaşmada ter döken Oğuzhan, 4 gol 4 de asist yapmıştı.



