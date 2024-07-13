Beşiktaş, Oğuz Aydın için tekrar görüşecek

Beşiktaş Yönetimi, Oğuz Aydın transferinde daha önce bonserviste anlaşmaya varamadığı Alanyaspor ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Oğuz Aydın için tekrar görüşecek
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13 Temmuz 2024 12:21
Transferleri tek tek açıklayan Beşiktaş, yerli transferde de hızlı davranmak istiyor.

OĞUZ AYDIN'LA YENİ GÖRÜŞME

Siyah-beyazlılar, Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda olan Oğuz Aydın için Alanyaspor'un kapıyı 6 milyon Euro'dan açması üzerine frene basmıştı.

Yerli rotasyonunu kaliteli hale getirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Alanyaspor ile yeni bir görüşme daha gerçekleştirecek. Alanyaspor'un rakamda biraz daha indirime gitmesini isteyen Beşiktaş'ın Oğuz Aydın ile kurduğu temas da olumlu geçmişti.

BAŞKA İLGİLER DE VAR

Galatasaray'ın da talip olduğu 23 yaşındaki futbolcuya ayrıca Hollanda'dan Ajax'ın da ilgisi bulunuyor.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı. 



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