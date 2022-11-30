Beşiktaş, OGM Ormanspor'a diş geçiremedi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş'ı 87-79 yendi.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Murat Ciner, Samet Biner, Hüseyin Çamcı
OGM Ormanspor: Dubljevic 25, Williams 15, Damla Gezgin 12, Fatmanur Karakaş 3, Gray 14, Kübra Erat 7, Sera Özelçi 3, Ceren Gökdemir, Banu Şimşek 5, Nazlı Bircan Gökdemir 3
Beşiktaş: Evans 33, İrem Naz Topuz 3, Elif Bayram 14, Melek Uzunoğlu 8, Reimer 19, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, Kübra İmren Sevindik 2, Nur Nihan Dabakoğlu, İnci Güçlü
1. Periyot: 28-15
Devre: 49-32
3. Periyot: 69-59
Beş faulle çıkanlar: 36.15 Gray, 37.55 Fatmanur Karakaş (OGM Ormanspor), 36.15 Reimer, 38.36 Melek Uzunoğlu, 39.28 Elif Bayram (Beşiktaş)
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Murat Ciner, Samet Biner, Hüseyin Çamcı
OGM Ormanspor: Dubljevic 25, Williams 15, Damla Gezgin 12, Fatmanur Karakaş 3, Gray 14, Kübra Erat 7, Sera Özelçi 3, Ceren Gökdemir, Banu Şimşek 5, Nazlı Bircan Gökdemir 3
Beşiktaş: Evans 33, İrem Naz Topuz 3, Elif Bayram 14, Melek Uzunoğlu 8, Reimer 19, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, Kübra İmren Sevindik 2, Nur Nihan Dabakoğlu, İnci Güçlü
1. Periyot: 28-15
Devre: 49-32
3. Periyot: 69-59
Beş faulle çıkanlar: 36.15 Gray, 37.55 Fatmanur Karakaş (OGM Ormanspor), 36.15 Reimer, 38.36 Melek Uzunoğlu, 39.28 Elif Bayram (Beşiktaş)
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