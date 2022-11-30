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Beşiktaş, OGM Ormanspor'a diş geçiremedi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş'ı 87-79 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, OGM Ormanspor'a diş geçiremedi!
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30 Kasım 2022 18:51
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş'ı 87-79 yendi.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Murat Ciner, Samet Biner, Hüseyin Çamcı

OGM Ormanspor: Dubljevic 25, Williams 15, Damla Gezgin 12, Fatmanur Karakaş 3, Gray 14, Kübra Erat 7, Sera Özelçi 3, Ceren Gökdemir, Banu Şimşek 5, Nazlı Bircan Gökdemir 3

Beşiktaş: Evans 33, İrem Naz Topuz 3, Elif Bayram 14, Melek Uzunoğlu 8, Reimer 19, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, Kübra İmren Sevindik 2, Nur Nihan Dabakoğlu, İnci Güçlü

1. Periyot: 28-15

Devre: 49-32

3. Periyot: 69-59

Beş faulle çıkanlar: 36.15 Gray, 37.55 Fatmanur Karakaş (OGM Ormanspor), 36.15 Reimer, 38.36 Melek Uzunoğlu, 39.28 Elif Bayram (Beşiktaş)

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