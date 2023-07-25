Beşiktaş Nuraly Alip için Rus ekibiyle sıcak temasta!

Transferde atağa kalkan Beşiktaş, 23 yaşındaki Kazak stoper Nuraly Alip için Rus ekibi Zenit'le görüşmeleri hızlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş Nuraly Alip için Rus ekibiyle sıcak temasta!
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25 Temmuz 2023 09:07
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 09:41
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir stoper arayışı devam ediyor.

Türk cumhuriyetlerinden olan futbolcuların da yerli sayılması kararının ardından siyah-beyazlılarda bu yönde çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş, Zenit'ten Bakhtiyor Zaynutdinov'u istese de yüksek bonservis nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Siyah-beyazlılar yine aynı ekipten yeni bir ismi gündemine aldı.

Buna göre Kara Kartallar, Zenit'te forma giyen savunmacı Nuraly Alip'i listesine ekledi. Kazak futbolcu için Rus temsilcisinin nabzını yoklamaya başlayan yönetim, girişimlerini hızlandırdı.

23 yaşındaki futbolcunun, Zenit ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Nuraly Alip, transfer edilirse yerli statüsünde oynayacak. 1.88 boyundaki stoper kadroda alternatif olarak düşünülüyor. 

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