Beşiktaş N'Sakala transferini açıkladı

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala'yı transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş N'Sakala transferini açıkladı
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12 Ağustos 2020 19:03
Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Nsakala, primler dahil 850 bin euro ücret alacak. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı.

Kariyerinde Troyes ve Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan Nsakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.

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