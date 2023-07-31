Beşiktaş Nino'da ısrarcı; Taksit - peşin pazarlığı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Nino ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, Fluminense'li stoper için yeni bir teklif yaptı. Beşiktaşlı kurmaylar taksit, Brezilya kulübü peşin para istiyor. Nino'nun aklı ise siyah beyazlı formada. Transferi bitirme konusunda kararlı olan Kara-Kartal, şartları zorlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş Nino'da ısrarcı; Taksit - peşin pazarlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2023 09:37
Transferleri arka arkaya açıklamaya başlayan Beşiktaş, stoper adayları arasında listenin üst sıralarında olan Nino'dan da vazgeçmiyor.

TAKSİT - PEŞİN PAZARLIĞI

Daha önce oyuncunun kulübü Fluminense ile masaya oturan siyah beyazlı kulüp, rakam artırması cevabı almıştı. Diğer yandan 26 yaşındaki savunmacının menajeriyle de görüşülmüş ve büyük oranda anlaşılmıştı. Şimdi Nino'nun transferini tamamen bitirmek için tekrar kolları sıvayan Beşiktaş yönetiminin yeni bir rakam önerisinde bulunduğu belirtildi. Bunun da ilk etapta 4 milyon euro, sonrasında oyuncunun oynama süresi ve başarılara göre 3 milyon euro daha ödeme şeklinde olduğu kaydedildi. Fakat Brezilya kulübünün de 7 milyon euro'yu peşin olarak talep ettiği gelen haberler arasında.



TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Taraflar arasında sıkı pazarlıkların sürdüğü konuşuluyor. Brezilya basınında ise 1.88 boyundaki Nino'nun Türkiye'ye sıcak baktığı yazılıyor. Sambacı'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

NINO KİMDİR?

Futbola Criciuma'nın altyapısında başlayan Nino, Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro... 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery