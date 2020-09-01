Beşiktaş, Niko Kalinic'i bekliyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir isimle doldurmak için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, elindeki kabarık listeden son olarak Nikola Kalinic'in üzerine yoğunlaşmıştı. Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Oumar Niasse ve Papiss Cisse gibi isimlerle temas kursa da maliyet olarak istediği geri dönüşü alamayan yönetim, Atletico Madrid'le 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hırvat golcüden gelecek müjdeli haberi bekliyor.



2 MİLYON €'YA ANLAŞTI!

BONSERVİSİNİ İSTEYECEK



Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcuyla 2 milyon Euro artı bonuslar üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki yıldız golcünün İspanyol ekibiyle kontratını fesh etmesinin ardından imzayı attıracağı bildirildi. Menajeriyle birlikte bu hafta içerisinde kulüp yetkilileriyle bir kez daha görüşecek olan Kalinic'in gelecek sezondaki alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği belirtildi.



YEDEK FORVET CYLE LARIN



Yeni sezon öncesinde kadrosunu ilk etapta 2 forvet oyuncusuyla takviye etmeyi hedefleyen yönetim, PAOK karşılaşması sonrasında fikir değiştirdi. Geçen sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de kiralık olarak geçiren Cyle Larin'in Yunan ekibiyle oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesindeki görüntüsünden memnun kalan teknik ekibin, yeni sezonda Kanadalı golcünün ikinci forvet olabileceğini yönetime ilettiği bildirildi. Bu gelişme sonrasında Siyah-Beyazlılar'ın, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon planlamasına dahil ettiği ve hücum hattına sadece 1 yeni forvet transferi yapacağı ifade edildi.



