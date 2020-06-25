Beşiktaş, Nika Ninua transferini noktalıyor

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Gürcistan'ın önde gelen ekibi Dinamo Tiflis'in kaptanı Nika Ninua ile temasa geçen siyah-beyazlı yöneticiler, oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.



21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur A Takım'da oynayan ve kaptanlığa kadar yükselen genç orta saha, geçtiğimiz sezon ülkede yılın futbolcusu seçildi. Beşiktaş, mukavelesi gelecek sezonun devre arasında bitecek Ninua'ya 300 bin Euro yıllık maaş, Dinamo Tiflis'e ise 750 bin Euro bonservis bedeli önerdi.



Teklif iki cephe tarafından da kabul görürken, Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde işin resmiyete döküleceği ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Ninua, Gürcistan U 21 Milli Takım formasını da giydi. Gürcistan'da geleceğin yıldız adaylarından gösterilen genç oyuncu A Milli Takım'a da çağrıldı ancak yedek soyundu.



