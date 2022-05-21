Beşiktaş, Nguen için pazarlık masasında

Beşiktaş'ın son olarak Macaristan temsilcisi Ferencvaroş'un Kenya asıllı Norveçli sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen'in peşinde olduğu bildirildi.



Kulübüyle sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuyla pazarlıkların başladığı ifade edildi.



Yönetimin, bonservis yükü olmaması sebebiyle transferine olumlu baktığı deneyimli oyuncu, bu sezon kulübünde 43 maça çıkıp 12 gol ve 10 asistle oynamayı başardı.



750 BİN EURODAN KAPI AÇILDI



Kariyerinde daha önce; Stromsgodset, Baerum ve Mjondalen gibi Norveç kulüplerinde oynayan tecrübeli futbolcunun, Ferencvarosi'den yıllık 1.3 milyon pound kazandığı bildirildi.



Kara Kartal'ın deneyimli isim için kapıyı 750 bin eurodan açtığı belirtildi. Tarafların, pazarlıklarına devam ettiği ifade edildi.



