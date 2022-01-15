Beşiktaş, Nesibe Aydın deplasmanında kazandı

Beşiktaş HDI Sigorta kadın basketbol takımı, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-74 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Nesibe Aydın deplasmanında kazandı
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15 Ocak 2022 22:42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-74 mağlup etti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Taner İbin, Burak Durmuş

Nesibe Aydın: Thomas 17, Nacickaite 16, Coates 22, Snytsina 10, Meltem Yıldızhan, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı 7, Hülya Çoklar Asarcıklı, Harika Gözde Eldaş

Beşiktaş HDI Sigorta: Mc Call 14, Özge Yavaş 12, İrem Naz Topuz 10, Jakobsone 3, Johnson 18, Simmons 16, Elif Bayram, İlayda Güner 4, Melek Uzunoğlu 2

1. Periyot: 19-14

Devre: 40-36

3. Periyot: 52-52

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