Beşiktaş, Nesibe Aydın deplasmanında kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-74 mağlup etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Taner İbin, Burak Durmuş
Nesibe Aydın: Thomas 17, Nacickaite 16, Coates 22, Snytsina 10, Meltem Yıldızhan, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı 7, Hülya Çoklar Asarcıklı, Harika Gözde Eldaş
Beşiktaş HDI Sigorta: Mc Call 14, Özge Yavaş 12, İrem Naz Topuz 10, Jakobsone 3, Johnson 18, Simmons 16, Elif Bayram, İlayda Güner 4, Melek Uzunoğlu 2
1. Periyot: 19-14
Devre: 40-36
3. Periyot: 52-52
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Taner İbin, Burak Durmuş
Nesibe Aydın: Thomas 17, Nacickaite 16, Coates 22, Snytsina 10, Meltem Yıldızhan, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı 7, Hülya Çoklar Asarcıklı, Harika Gözde Eldaş
Beşiktaş HDI Sigorta: Mc Call 14, Özge Yavaş 12, İrem Naz Topuz 10, Jakobsone 3, Johnson 18, Simmons 16, Elif Bayram, İlayda Güner 4, Melek Uzunoğlu 2
1. Periyot: 19-14
Devre: 40-36
3. Periyot: 52-52