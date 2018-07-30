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Beşiktaş Negredo'yu ödeme yapıp yollayacak

Beşiktaş, La Liga'dan talipleri olan Negredo'yu göndermek için ödeme yapmaya da hazır...

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş Negredo'yu ödeme yapıp yollayacak
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30 Temmuz 2018 03:21
Beşiktaş Yönetimi, teknik heyetin soğuk baktığı Alvaro Negredo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların yetki verdiği bazı menajerlerin, Negredo için İspanyol kulüpleriyle temas kurduğu öğrenildi.

Negredo'nun eşinin İspanya'ya geri dönmeye sıcak bakması nedeniyle La Liga'ya yönelen Beşiktaş Yönetimi'nin, bu oyuncunun aldığı ücretin üçte birini de ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Siyah-beyazlılar takımda kalması halinde Negredo'ya 4 milyon 350 bin euro daha ödeyecek. İspanyol golcünün gönderilmesi halinde ise bu paranın yaklaşık 3 milyon euroluk kısmı kasada tutulacak.

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