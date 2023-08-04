Beşiktaş-Neftçi Bakü maçına İsviçreli hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş-Neftçi Bakü maçına İsviçreli hakem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2023 15:07
eşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lukas Fahndrich'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Guillaume Maire yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Lionel Tschudi oldu.

Beşiktaş ile Neftçi Bakü arasındaki ilk karşılaşma 10 Ağustos Perşembe günü Bakcell Arena'da oynanacak. Mücadele saat TSİ 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlıların Azerbaycan temsilcisi ile yapacağı rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş Stadyumu'nda saat 20.00'de.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery